部份本港券商據報暫停內地客開戶 中資背景者居多

中證監早前宣佈嚴打非法跨境證券業務後，即使香港證監會已表明香港券商仍可為內地投資者開立新的投資賬戶，但據本地傳媒報道指出，部份本地券商在過去一周已收緊對內地客來港開戶取態，甚至主動「落閘」，似乎業界尚未完全消除對監管紅線的疑慮。

外資及沒國內牌照者反有利

報道引述數名不願具名的香港證券行負責人員（RO）指出，暫時拒絕僅持有內地身份證明開戶的券商，以具中資背景者居多，而外資、沒有國內牌照營運的則相對有利；另有港資券商RO透露，正修訂客戶需簽署的聲明書，之後將恢復內地投資者開戶。

部份操作是否踩界仍待釐清

報道又指，仍接受內地身份證明開戶的券商亦已收緊要求，包括暫停網上開戶，而由內地律師見證等非面對面方式開戶亦傾向不受理，擔心被界定為「在境內開戶」。有RO直言，對於內地客在港現場開戶後，當其「肉身」回到內地時是否可在App或打電話落盤，以及這種操作是否踩界，仍有待釐清。

不過，業界人士相信一系列新措施不太可能削弱內地人來港開投資戶口的需求，但他們需自行解決資金來港的問題。