Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

部份本港券商據報暫停內地客開戶 中資背景者居多

商業創科
更新時間：10:13 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:13 2026-06-01 HKT

中證監早前宣佈嚴打非法跨境證券業務後，即使香港證監會已表明香港券商仍可為內地投資者開立新的投資賬戶，但據本地傳媒報道指出，部份本地券商在過去一周已收緊對內地客來港開戶取態，甚至主動「落閘」，似乎業界尚未完全消除對監管紅線的疑慮。

外資及沒國內牌照者反有利

報道引述數名不願具名的香港證券行負責人員（RO）指出，暫時拒絕僅持有內地身份證明開戶的券商，以具中資背景者居多，而外資、沒有國內牌照營運的則相對有利；另有港資券商RO透露，正修訂客戶需簽署的聲明書，之後將恢復內地投資者開戶。

部份操作是否踩界仍待釐清

報道又指，仍接受內地身份證明開戶的券商亦已收緊要求，包括暫停網上開戶，而由內地律師見證等非面對面方式開戶亦傾向不受理，擔心被界定為「在境內開戶」。有RO直言，對於內地客在港現場開戶後，當其「肉身」回到內地時是否可在App或打電話落盤，以及這種操作是否踩界，仍有待釐清。

不過，業界人士相信一系列新措施不太可能削弱內地人來港開投資戶口的需求，但他們需自行解決資金來港的問題。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
17小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
7小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
11小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
18小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
21小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
16小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
13小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
2小時前
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
飲食
16小時前