京東618首4小時大品牌成交增逾5倍 宇樹機器人增271% iPhone成交額1分鐘破億

京東618於昨日（30日）晚上8點開場，首4小時百餘個大品牌成交額按年平均增長超5倍，其中宇樹機器人成交額按年增長271%，電腦以舊換新用戶量按年增長亦近100%。此外，首1分鐘內，iPhone成交額破億元（人民幣，下同）；華為手機10分鐘成交額亦按年增長逾5倍。

電腦以舊換新增長近100%

以「開門紅」15分鐘計，遊戲本成交額破億元。開門紅4小時，電腦以舊換新用戶量按年增長近100%。開門紅1小時，美的、海爾等品牌等成交額破億元；個護家清品類逾200個品牌成交額亦按年增長逾10倍。

集團表示，在春曉計劃的持續支持下，今年參加京東618的新商家數量按年增長逾62%；開門紅4小時，首次參加京東618的51個新商家成交額破千萬、1,516個新商家成交額破百萬，面向海外用戶的京東全球售平台成交額按年增長一倍，攝影攝像、美妝香水、運動裝備、零食特產和手機配件等品類按年增長逾300%。

集團又指，在這個AI首次全場景、全產業融入的京東618，累計上線了搭載京東JoyInside的產品近百款，包括AI玩具、機器人、家居家電、健康器械等全品類，新奇特硬件銷量走高，其中凱米斯機器狗躋身品類TOP5榜單，小龍AI魔法打印機4小時銷量環比增長17倍。

開播商家增6倍 帶貨成交突破7000萬

開門紅4小時，依托JoyAI大模型，京東數字人JoyStreamer實現規模與銷量雙向突破，開播商家按年增長6倍，帶貨成交額突破7,000萬。京東JoyMarketing交互營銷平台交互總量突破2,200萬人次。京點點Oxygen Vision設計智能體服務逾百萬商家，助力商家運營店舖綜合效率提升10倍以上。AI客服「京小智」服務逾百萬商家，其大模型服務量按年增長14倍。

另一方面，京東金融以百億「消費補貼」助燃京東618消費熱度。開門紅4小時，白條成交額按年增長212%。國家貼息以免息補貼加磅的形式，促進品牌的交易額增長，其中宇樹機器人成交額按年增長271%、格力空調成交額按年增長158%。