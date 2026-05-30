「餐廳出海」浪潮席捲香港 《一飯封神》名廚冀品牌國際化 旗下餐廳入選「黑珍珠」榜單

「餐廳出海」浪潮正從內地席捲至香港，香港作為國際美食薈萃之地，本土高端餐飲品牌亦轉而謀劃一場更主動的全球化布局，向亞洲乃至歐美的食客輸出獨特的餐飲體驗。在這波浪潮中，以融合菜系聞名的主廚鄭永麒（Vicky Cheng），憑藉旗下VEA Restaurant與永Wing這兩間餐廳入選美團（3690）旗下「黑珍珠」榜單，成為「走出去」的代表人物，而其餐飲版圖的探索足跡更延伸至泰國及澳門。與此同時，以「中國味蕾」為核心評審標準的美團黑珍珠餐廳榜單，正沿着華人出境遊的軌跡加速國際化。

談及餐廳出海，鄭永麒亦希望將品牌國際化，冀任何一個國家的人都可以理解高端中餐。美團黑珍珠相關負責人表示，於今年3月發布的黑珍珠榜單覆蓋7座城市、135間餐廳，按年增長18.4%，首爾首次納入發榜，成為繼新加坡、東京、曼谷之後的第四個海外城市。

美團的「黑珍珠」榜單在2018年創立，為中國食客推介餐廳，被視為中國版的「米芝蓮指南」。美團指出，黑珍珠正沿着中國遊客高頻出行的亞洲熱門目的地逐步拓展，吉隆坡、大阪等更多城市均在探討之列，未來在全球範圍內，將優先選擇華人社區活躍、中國遊客密度高的城市進行拓展，下一階段希望搭建「味道、文化與理解之間的橋樑」，不只是幫華人食客發現全球好餐廳，也要讓更多海外餐飲品牌更好地理解中國消費者。

盼成中西餐之間橋樑

事實上，餐廳出海並不是新鮮事，諸多內地餐飲企業在出海前選擇香港作為首站「試水溫」。鄭永麒早前憑藉犀利點評以及略微「魔性」的普通話，在內地版「黑白大廚」《一飯封神》中出圈，其在香港經營的餐廳永Wing更順勢再上一層樓。儘管提前一月預約，仍是一座難求，諸多內地旅客專程來港用餐、食畢即返程。鄭永麒指出，永Wing選擇中餐聯乘法餐的路線，不僅是因為他對自己的亞洲根源懷有濃厚興趣，更希望成為西餐與中餐之間的橋樑。

被問及香港與內地顧客的消費差異時，鄭永麒指出，內地的客人佔比增加，尤其春節期間訂位需求與營收有顯著提升，現時內地客與本地客比例約各半，亦有來自澳洲、美國等地的外籍食客。他提到，來自內地的精緻餐飲消費者多以旅遊心態來用餐，對價格較不敏感，且本身消費意願較強，對餐酒品質亦要求高，因此客單價自然較高；而本地客則更偏好自帶酒水。

本地擴張不會只走高端路線

事實上，近年來本港零售業不景氣，餐飲業常年面對高租金、經營成本高企等壓力，不少業者感歎經營環境困難。鄭永麒則表示信心滿滿，直言「唔覺香港好差，就算90%的情況是艱難的，永遠有10%的機會」，並稱「香港是我的家」，只要有合適概念與地段，不排除很快就會有新動作。

在本地擴張方面，鄭永麒並不打算只走高端路線。他認為，創意是當今餐飲的核心，稱「香港人鍾意試新野」，未來在港開店亦不會局限於中環核心區，或將拓展更適合大眾消費的休閒餐廳。他強調，「香港人對食野好執着，好食嘅野就算到天涯海角都會去食。」對於內地市場的探索，鄭永麒明言，「遲早會」，並首要考慮北上廣深等一線城市。