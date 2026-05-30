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學者指干預供應控煙成效有限 倡借鑑新西蘭「煙草減害」策略 

商業創科
更新時間：10:18 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:18 2026-05-30 HKT

本港近年積極控煙，2019至2025年煙支使用量大幅下降30%，其中在2023年及2024年便上調煙草稅共73.5%。百家塔政策研究所的報告認為，加稅令私煙問題惡化，建議本港仿效新西蘭的控煙經驗，透過合法納管電子煙等減害替代品，鼓勵成年傳統煙民轉換。

報告引述數據指，本港增加煙草稅後，總煙草稅收入跌幅高達40%。同時，完稅煙的入口總數由28.9億支大幅萎縮至14.6億支，下挫逾68%。百家塔政策研究所創辦人徐家健分析指出，雖然本港15歲及以上習慣每日吸煙人數由約57.7萬人降至53.8萬人，每日平均吸食量亦有減少，惟推算整體每日煙支使用量僅下降17%。

澳洲非法煙草市佔逾半

報告引述被國際視為「控煙先驅」的澳洲為例。澳洲是全球最早實施全煙害警示統一包裝的國家，並全面禁止另類煙產品。惟據澳洲官方數據估計，最新非法煙草市佔率高達50%至60%，導致政府每年損失77億至118億澳元稅收。報告分析，統一包裝設計令「價低者得」成為市場競爭的唯一標準，煙民轉吸平價私煙後，反而可能因價格較低而增加吸食量。

他指出香港過去30年間，由1982年至2012年三次擴大煙包警語面積，吸煙率的下降趨勢並未見加速；而在2017年將警示圖象擴大至85%後，2017至2019年間的吸煙率更罕有地由10.0%微升至10.2%。

新西蘭合法納管電子煙

相較之下，煙草稅較溫和的新西蘭，私煙問題遠比澳洲輕微，其最新吸煙率更降至6.8%，較澳洲的8.3%低出1.5個百分點。報告認為，新西蘭成功的關鍵在於將「煙草減害」納入國家公共衞生政策核心，透過合法納管電子煙等減害替代品，鼓勵成年傳統煙民轉換。

他指，針對市場供應的干預的成效有限有兩大原因，第一是干預供應增加合法市場產品的成本，變相降低非法市場產品的相對價格，導致非法產品更吸引；其次是干預供應而沒有提供合法減害替代品滿足需求，需求會轉向價錢平風險不明的非法產品。

徐家健認為，香港不應重蹈澳洲在統一包裝的覆轍，建議當局在未經本地成效分析前應暫緩，並建議仿效澳洲設立「非法煙草與電子煙專員辦公室」，以及參考新西蘭將「煙草減害」納入公共衛生策略的核心。

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