日本彈珠機遊戲館營運商DYNAM全年少賺35% 擬將虧損遊戲館轉型「夾公仔」超市

在日式彈珠機行業低迷下，日本最大日式彈珠機遊戲館營運商DYNAM JAPAN（6889）董事長保坂明在業績發布會上透露，公司有意將虧損的遊戲館，轉型為「夾公仔」業務（Crane Game Business），並以「夾公仔」超市（Crane Mart）模式營運，以瞄準家庭客戶，當中約8成的獎品為日常必需品，目標是將日常購物與娛樂結合，而首家店將於6月在大阪開設。

他解釋，如果關閉虧損的遊戲館亦需要成本，故將其轉型，又提及會擴大收購和併購策略，開設大型、高遊戲成本的遊戲館，以及位於郊區和鄉村地區的社區遊戲館。

截至今年3月底止，該公司年度收入為1231.86億日圓，按年少2.3%；盈利26.03億日圓，大減35.1%；每股基本盈利為3.7日圓，派末期股息每股2.5日圓，按年持平。