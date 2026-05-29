怡和據報計劃出售更多資產 擬悉售港島壹號中心 進一步轉型高增長投資公司

據彭博引述知情人士報道，怡和控股（Jardine Matheson Holdings）正考慮出售更多資產，以便由綜合企業轉型為專注於高增長領域的投資公司。

報道指，該公司考慮出售銅鑼灣港島壹號中心（One Causeway Bay）的剩餘部分。怡和去年已將大樓的13層以72億港元，出售給阿里巴巴（9988）和螞蟻集團。

仁孚亦為潛在出售目標

怡和的業務涵蓋零售、汽車和基礎設施，知情人士表示，該公司亦正在審視其他子公司。另一個潛在出售目標是怡和旗下的仁孚（Zung Fu），該公司是Benz的香港和澳門經銷商。

報道又引述一位知情人士指，行政總裁Lincoln Pan目前正在招聘投資團隊以監督集團的投資組合改革。他去年12月加入怡和前，曾任私募股權公司PAG的聯席主管。

在新加坡上市的怡和，過去一年股價上升超過40%，期內公司提出或完成了至少105億美元的資產出售和併購交易，又積極回購股票以提升投資者回報。

擴展業務至澳洲及日本

此前有報道指，怡和的核心目標是擴展業務至澳洲及日本，以捕捉新的增長機會並降低來自東南亞的地緣政治風險。知情人士透露，東南亞目前約佔其基礎利潤的63%。

另外，怡和亦尋求進入現有投資組合之外的行業，目前其投資重點在重工業、房地產、零售和金融服務。怡和日前宣布以24億美元收購澳洲診斷影像服務商I-MED放射網絡有限公司，進軍澳洲醫療產業。

年內放售18億美元港樓

同時，怡和及其子公司一直在出售包括房地產和基礎設施在內的資本密集型資產，以釋放資金投入增長更快的行業和市場。據彭博數據，怡和過去一年已放售至少18億美元的香港房地產資產。

其他行業方面，早前有報道指，怡和旗下餐飲部門正在尋求出售其在香港和台灣的肯德基和必勝客，據報吸引了凱雷集團和百勝中國等競購。另外，該公司又探索出售其在馬來西亞和新加坡的汽車經銷業務。

除了出售資產，怡和亦努力精簡人手編制，知情人士透露，集團及其旗下DFI Retail Group已多次裁減後勤人員。

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