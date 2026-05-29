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戴爾首季收入升88%遠勝預期 大幅上調業績指引 盤後狂飆近四成 

商業創科
更新時間：10:11 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:11 2026-05-29 HKT

受AI伺服器需求持續爆發推動，電腦硬件巨頭戴爾科技（Dell）第一季度收入按年大漲88%至438億美元，遠超市場預期；同時公司大幅上調2027財年收入指引至約1,670億美元。受強勁業績刺激，戴爾股價於周四（28日）美股盤後瘋狂飆升近40%，高見443.86美元。 

業績顯示，戴爾第一季度錄得收入438億美元，遠超分析師平均預期的355億美元；剔除部分項目後，單季每股盈利錄得4.86美元，亦大幅高於市場預期的2.99美元。

AI伺服器積壓訂單達513億美元

戴爾副主席兼營運總監Jeff Clarke表示，公司首季獲得244億美元的AI訂單，單季實現161億美元的AI伺服器銷售額，而截至本季度末，AI伺服器的積壓訂單已高達513億美元。他直言，「AI機遇未見有放緩跡象。」

同時，戴爾亦全面上調業績預測，將截至2027年1月的全年收入預測，由原先預期的1,380億至1,420億美元，大幅調升至1,650億至1,690億美元。其中，AI伺服器銷售預計將貢獻600億美元，高於先前預期的500億美元；公司同時將全年經調整每股盈利（EPS）預測由12.90美元上調至17.90美元。

另外，搭載傳統中央處理器（CPU）的伺服器需求亦同樣帶動業績造好，該部門季度收入達到85億美元，按年近乎翻倍。而包含個人電腦（PC）的業務部門收入亦增長17%至146億美元，高於市場預期的129億美元，主要受到企業銷售帶動。

「每天重新定價令客戶感到痛苦」

隨著全球存儲晶片價格上漲，戴爾透過靈活定價和優化供應鏈來控制成本及提高利潤率。Jeff Clarke在分析師電話會議上坦言，「在目前的通脹環境下，我們幾乎每天都在重新定價，這確實讓客戶感到痛苦，但短期內這情況恐怕難以改變。」

 特朗普斥百萬美元買入戴爾股票

值得注意的是，在公布業績前夕的周三，美國軍方宣布向戴爾授予一份價值高達97億美元的巨額合約，由戴爾協助處理微軟軟件許可事宜。

另外，據強制性披露文件顯示，現任美國總統特朗普的投資組合在今年首三個月執行了逾3,600筆交易，其中在2月份斥資高達100萬至500萬美元買入戴爾股份。在買入股份後僅9天，特朗普在一場公開活動上，高調稱讚戴爾創辦人Michael Dell及其妻子承諾捐資62.5億美元的慈善舉動，更現場呼籲支持者，「大家去買部戴爾電腦吧。」

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