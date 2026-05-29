人力顧問指深度應用AI才能保飯碗 籲企業聘請更多年輕人「用AI做大個餅」

近年AI技術正衝擊著各行各業，人力資源公司高奧士國際人才集團聯合創辦人兼執行董事陳家成接受《星島》訪問時表示，AI時代下，估計被率先取代的是高度重複性職位，建議各行各業的員工要深度使用AI和加強人際關係聯繫，以適應AI時代的發展，並呼籲企業應給予年輕人更多機會。

人際關係屬AI技能必修科

陳家成表示，標準化電話客服、初級文件處理等職位易被AI工具所取代，但是市場對於「AI應用層」的人才需求亦正加速湧現，所以各行業人才要深度使用AI而非淺層接觸，把AI當作提升效率和賦能的工具；還要強化人際關係，「人與人之間的聯繫是AI不可替代的部分」。

他還呼籲，企業不能將引入AI工具視為裁員理由，而是應承擔起社會責任，給予更多機會予年輕人，如企業可透過內部培訓幫助員工掌握AI工具，提升工作效率和做好業務擴張，「用AI做大個餅，而非零和遊戲」。

高奧士國際人才集團舉辦活動，陳家成（左）指，企業對人才類型的需求已強調「重質不重量，寧缺勿濫」，複合性人才十分重要。

各行業搶複合型人才

談及企業對人才需求的變化，陳家成表示，近兩年來企業對人才類型的需求已強調「重質不重量，寧缺勿濫」，具備複合性能力人才變得十分重要，即他們既要掌握本領域的核心技術，又要具備AI工具應用能力，還需擁有管理技能。他還引述調查數據指，62%的企業正在積極尋求複合型人才，而且還是「各行各業都在搶人才」。

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港人赴灣區內地發展水土不服 宜認清自身優勢

近年不少香港人才赴大灣區發展，但是兩地具備不同的職場文化。陳家成坦言，香港人才赴大灣區發展的確面臨著文化差異的挑戰，建議香港人才要主動以開放心態接納新環境，同時不必參與當地的「內卷式競爭」，並強調最重要的是在於找準自身差異化優勢，包括認清香港人才的核心競爭力在於國際化視野和語言、熟悉普通法體系、重視合規經營、能高效聯通國際市場等，總言之，香港人才去大灣區發展不是去競爭，而是雙向互補。

他還建議，香港人才去大灣區發展，首先必須親自走進大灣區觀察和了解，「不能憑空想像」，並要盡快建立在當地「朋友圈」，即社交網絡，配合自己事業發展。

企業招聘活躍度顯著回升

去年高奧士國際人才集團招聘服務總收益按年增加4.4%至8007.5萬元。陳家成表示，該業務收益增加主要由於市佔率持續擴大，帶動營收和利潤提升；整體經濟環境改善，2023至2024年最困難的階段已經過去，企業招募活躍度顯著回升；及公司制定了「紮根香港，聯繫深港、背靠祖國、面向世界」的明確策略，讓客戶結構不再局限於香港，而是覆蓋整個大灣區。

他還透露，公司未來將會繼續將香港視為發展橋頭堡，包括透過舉辦產業論壇、發布人才報告等方式喚醒本地企業對人力資源價值的認知，搭建起政府、企業、人才三方協同橋樑，同時還會依託在粵港澳大灣區及新加坡、上海等地的業務網絡積極協助內地企業出海。