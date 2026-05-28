港交所舉行40周年儀式 一原因特邀國泰齊敲鑼

港交所（388）藉成立40周年，今天（28日）舉行了慶祝活動，在交易大堂進行特別敲鑼儀式，手持鑼棍除了港交所主席唐家成外，還專程邀請國泰（293）主席白德利，主要由於兩家公司「識於微時」。

聯交所合併後 國泰首家上市

香港過去曾有四個交易所，直至1986年「四會合併」組成聯交所，同時設立交易大堂，自此成為香港資本市場的核心樞紐，聯交所其後成為港交所子公司。當年聯交所合併後首家上市的公司就是國泰，故港交所亦特邀國泰參與儀式。

唐家成：交易大堂發揮連接中外角色

唐家成表示，聯交所和標誌性的交易大堂40年前啟用，為香港金融市場的迅速發展奠定堅實基礎，現時改建成香港金融大會堂後，繼續象徵著香港市場開放、強韌及聯通全球的優勢，發揮連接中國與世界的重要角色。

國泰白德利：鞏固香港國際金融及航空樞紐地位

國泰集團主席白德利指出，作為首家在聯交所上市的公司，一直為推動香港發展成為領先的國際金融中心作出貢獻，近日該集團首次發行港元公開債券，並已展開遠超於1000億元的投資計劃。他稱，未來將進一步鞏固香港作為國際金融及航空樞紐的地位，並加強香港與內地及世界各地的聯繫，促進人流、商機與機遇更緊密連結。

同場亦有港交所行政總裁陳翊庭與國泰行政總裁林紹波展開對話，分享各自有關連繫香港與世界的親身經歷，並談論香港作為國際金融中心以及全球旅客首選門戶的前景。

揭新總部預覽圖 10月辦攝影展

去年港交所宣布重大投資，購置了交易廣場的部分商業空間及數層辦公樓層，以設立該集團的永久總部，藉此提升發行人在香港金融大會堂的開市活動體驗，並與社區建立更緊密的連繫。

港交所率先展示了部分提升項目的預覽圖，包括全新設計的香港金融大會堂入口及金融博物館，並公布於今年10月舉辦攝影展覽，展示聯交所及交易廣場的歷史和發展歷程。