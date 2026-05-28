特朗普政府據報洽注資無人機公司 或包括小特朗普持股公司

據《華爾街日報》引述消息報道，特朗普政府近月與一批私營無人機公司磋商融資協議，以提升國內產能，並降低這類日益重要的武器的成本。至於參與討論的機構包括戰略資本辦公室，為拜登政府時期設立的一個貸款機構，專門為被視為國家安全供應鏈關鍵環節的企業提供資金支持。

料涵蓋債務和股權投資

報道指出，有關協議談判仍處於磋商階段，五角大樓的談判代表在敲定任何條款前仍在對相關公司進行審查。不過，其中一些知情人士表示，部分協議可能會通過不同融資機制，同時涵蓋債務和股權投資，從而讓美國政府持有這些公司的部分所有權。

報道又指，五角大樓已鎖定了幾家可能獲得資金的公司，其中包括曾拿下美國陸軍偵察無人機供應合同的Performance Drone Works（PDW）；小特朗普（Donald Trump Jr.）為股東兼顧問委員會成員的無人機零部件供應商Unusual Machines；以及獲紅杉資本（Sequoia Capital）投資、主要製造小型第一人稱視角無人機的初創公司Neros Technologies。

據五角大樓介紹，戰略資本辦公室擁有約2,100億美元的貸款權限，而且先前已在關鍵礦物領域進行了多項投資布局。此外，五角大樓先前的投資多採用有條件貸款形式，要求企業達到特定指標後方可獲得資金。

符合「無人機主導」計劃目標

事實上，有關舉措與五角大樓的「無人機主導」（Drone Dominance）計劃目標一脈相承，該計劃投資11億美元，目標是在2027年底前儲備約30萬架低成本攻擊無人機。許多國防官員表示，美國必須大幅提升製造能力並壓低成本，以達成目標。

根據2025年的一項估算則顯示，美國每年最多能製造約10萬架無人機。相比之下，烏克蘭去年的無人機產量約為400萬架。無人機行業亦長期批評美國國防部採購量不足，無法為未來的產能擴張提供資金支撐。