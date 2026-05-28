領展料電商大戰難短期穩定 實體零售持續受壓 已削15%職位應對

領展（823）預計今年香港零售物業續租租金仍然下跌，領展香港租賃董事總經理霍業生形容，電商平台對實體零售的壓力只是剛剛開始，難以在短期內穩定，內地業界持續與本地零售商競爭。

霍業生表示，領展最近開設「領點」自提點服務，加上旗下商場已經有340個不同商戶經營的自提點，有助帶動商場周邊消費，除了回應社區需求，「領點」業務亦可提供數據以了解消費者習慣改變。

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商場增體驗式消費組合

霍指出，近年租務策略已作出調整，提供更多體驗式消費，例如引入更多健身室、娛樂設施等，另外老人院、興趣班、補習社等租戶亦有所增加，會持續觀察成效，以減低電商平台對實體零售的影響。

本港零售租金已穩定 「見到隧道盡頭曙光」

對於零售業復甦情況，領展首席投資總裁宋俊彥形容，本港零售壓力將「見到隧道盡頭的曙光」。霍業生就稱，領展民生商場復甦速度較遊客區慢，但情況已穩定下來，過去一年續租租金水平基本按年持平，期內餐飲商戶平均銷售已錄得1%增長，近年表現受壓的超市及食品商戶銷售跌幅已收窄至0.5%。但他提及，領展一般租約為期3年，部分在2023年本港疫後通關的高租金水平仍待續租，「要一段時間去洗走」，故未來一年續租租金調整率壓力仍會維持上年度相若水平。

領展首席投資總裁宋俊彥稱，「香港商場很寶貴」，目前主要出售的非核心資產計劃不包括香港商場。

視香港商場「很寶貴」 屬核心資產

領展推動出售5至10%非核心資產，宋俊彥指出，非核心資產主要是指非商場物業，強調「香港是我們的家，香港商場很寶貴」，領展未來將繼續做亞洲商場營運者。主席歐敦勤補充，當獲得合適溢價或體現資產價值時，才會考慮出售香港資產。

CFO：減人手旨在回歸基本 保盈利韌力

領展表示，透過重新調整員工及一般及行政開支，預期每年可節省超過2億元成本。首席財務總裁黃國祥補充，該集團已節省15%職位，旨在「回歸基本」，將資源聚焦於核心組合，期望令盈利能力更具韌性。領展其後補充，已就整體物業組合的職務及職位進行適度優化，包括部分空缺不作填補，以確保集團的資源配置配合業務需要。

下任行政總裁正全球嚴謹挑選

歐敦勤指，市場租金水平已穩定下來，加上繼續出售非核心資產及開拓新收入來源，利用資金回購基金單位及投資於核心資產，有信心將來維持盈利穩定，以及保障來年派息能力。

另外，領展仍在物色行政總裁，歐敦勤指出已有進展，預計公布時間不會太久，並指遴選時間較長，主要由於在全球嚴謹挑選，確保找到合適人選。