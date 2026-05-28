長鑫科技科創板IPO惹熱議 投資者憂慮成大市見頂訊號

內地焦點DRAM廠商長鑫科技的科創板IPO已獲上市委會議通過，擬公開發行最多106.22億股，集資額為295億元（人民幣，下同），將成為今年A股最大IPO，亦是科創板歷史上僅次於中芯（981）集資532億元的第二大IPO。不過，據彭博報道指出，長鑫科技IPO引發熱議之際，投資者也憂慮巨型IPO抽走了大量流動性，並成為股市走勢的轉折點。

很多人想起2007年中石油上市

報道引述深圳龍騰資產管理基金經理吳險峰稱，長鑫科技上市讓很多人想起2007年的中石油A股（601857）的上市，主因兩者都是在大市已經大幅上漲的情況上市，而且規模龐大，並幫助締造了一些內地最大的公司。

事實上，A股市場不乏此類案例。許多重磅上市交易都落在市場頂部附近，其中中石油A股於2007年底在內地上市，只比股市見頂遲幾周；國泰君安（601211）亦是在2015年牛市觸頂還不到1個月時上市；而中移動（600941）和中海油（600938）登陸A股後，內地股市也陷入漫長跌市。

吳險峰表示，巨型IPO上市後可能抽走整體市場的流動性，從而收緊資金環境，並令市場受壓，但他同時指出，市場長期頂部最終更多地取決於行業基本面，因此現在就斷言見頂仍為時尚早。

大型IPO發生前1個月多升市

招商證券分析師研究亦發現，在規模逾200億元的IPO發生前的1個月，內地股市往往會上漲，平均漲幅2.4%；而在它們上市後1周則往往會回落，平均下跌0.8%。

彭博行業研究又指出，長鑫科技的估值應該更接近周期性的DRAM生產商，銷售結構亦接近DRAM廠商南亞科技，而非SK海力士或美光等高帶寬存儲器製造商。