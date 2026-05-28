TikTok母企字節跳動傳自行研發CPU 確保業務不受掣肘

據路透引述消息人士透露，面對人工智能基建需求日益增長，加上晶片價格飆升及供應持續短缺，TikTok母公司字節跳動正著手研發自家的中央處理器（CPU），以確保其業務擴展計劃不受掣肘。

已接觸多個外部合作夥伴

消息指，字節跳動研發的專屬CPU，主要目標是部署於自家伺服器及數據中心，以支援內部營運。目前公司亦正籌備大規模推出包括Coze平台在內的AI代理產品。據悉，該公司已接觸多個外部合作夥伴，協助進行晶片的設計工作，並為代工生產的產能鋪路。惟該項目目前仍處於初步階段，字節跳動對有關報道亦未有回應。

為尋求最切合長遠數據中心需求的方案，報道指出，字節跳動目前正採取雙軌並行策略，同時探索基於軟銀旗下的Arm架構，以及開源的RISC-V架構晶片設計。報道稱，同時開發多款設計的做法在科技巨企中頗為常見，可以在大規模量產前充分測試不同選項。

晶片按季加價最多35%

事實上，字節跳動的舉動亦反映目前晶片市場供應緊張，以及成本高昂的困境。消息人士指，字節跳動目前主要向英特爾（Intel）及超微半導體（AMD）採購CPU，惟兩大廠近期按季加價幅度高達10%至35%，促使字節跳動加快內部自主研發的替代方案。

英特爾早前曾警告，中國客戶的伺服器CPU交貨期或長達半年；而AMD行政總裁蘇姿丰上周亦坦言全球CPU市場「供不應求」，需求超出預期且供應樽頸預計將會持續。

外企也積極開發自研CPU

報道分析指，AI產業正迅速轉向「推理」（Inference）階段，在此階段，AI模型被部署來執行更複雜的代理任務，這需要CPU具備更高能效，並需與Nvidia圖形處理器（GPU）協同運作。

為降低成本及針對特定工作負載量身定製效能，包括Google、亞馬遜及微軟在內的國際科技巨頭，亦正積極開發自研CPU。與此同時，Nvidia亦正拓展GPU以外的版圖，早前發布全新「Vera」中央處理器，並利用晶片初創Groq的技術構建AI系統，冀在規模達2,000億美元的CPU市場中捍衛其AI晶片霸主地位。