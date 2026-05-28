富途及長橋清理虛假證明開戶及空倉賬戶 籲內地客及時更新資料

隨着中證監封堵非法跨境證券業務後，據內媒《 第一財經》指出，近日富途及長橋均已對使用虛假證明材料開戶的賬戶、無資產和持倉的空賬戶進行銷戶處理。同時，富途牛牛App在「賬戶」欄新增了一項「更新身份信息」快捷入口，並配套一份「關於更新身份信息的說明」，提示客戶若持有符合要求的境外身份證明，更新信息後，賬戶交易、資金存取等各項業務與功能均不受任何影響。

持境外身份證明不受新規影響

根據富途說明指出，「部分客戶在開戶後取得了境外身份及相關證件，但部分賬戶仍留存較為早期的身份信息。為保障您的賬戶合規管理，特此提醒大家及時更新身份信息」。

該說明又提示，如客戶持有境外身份證明，建議及時完成資料更新，包括「中國香港永久性居民身份證」、「中國香港非永久性居民身份證（臨時身份證）」、「中國香港工作簽證/留學簽證」、「新加坡永久居民身份證（PR）/新加坡工作準證（EP/SP/WP）/學生準證等」，以及「其他境外合法身份證明」。

此外，富途客服人員稱，新規只影響「只持有中國內地身份證或內地護照的投資者」，其他身份類別不受影響；同時，持有境外身份證明無關在開戶前還是開戶後，現在持有符合要求的境外身份證明就不受影響。

曾有客戶偽造「境外生活證明」

另一方面，長橋在致客戶的告知中也稱，監管要求清理的範圍主要針對兩類賬戶，分別為使用可疑或偽造文件開立的投資賬戶，以及零結餘不動投資賬戶。至於正常合規開立、有真實資產與持倉的賬戶，不在此次清理範圍內。

報道又提到，過往中證監發文推進富途、老虎非法跨境展業整治，提出「有效遏制增量，有序化解存量」後，兩家公司雖然宣稱已關閉內地居民開戶通道，但仍有「漏洞」，例如一些境內投資者通過偽造「境外生活證明」（如境外地址、煤氣水電單據等）在部分券商平台上開戶。

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