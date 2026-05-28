PayPal與微信支付合作 海外用戶來華可用二維碼消費

騰訊（700）旗下財付通與PayPal正式建立全球合作，海外PayPal用戶來華期間，只需打開PayPal應用程式，即可直接使用微信支付二維碼完成消費。商戶方面，亦毋須更換現有收款設備或更新二維碼，保持原有收銀流程不變，仍可正常接收來自PayPal用戶的付款。

率先面向美國用戶開通

該功能支持兩種常用支付方式，包括用戶主動掃描商家展示的收款碼，以及向商家出示PayPal錢包中的付款碼，有關服務覆蓋大型商場、連鎖超市、街邊餐飲、便利店等各類消費場景，目前亦已率先面向美國用戶開通，其他地區用戶將分階段陸續開放使用。

此外，境外用戶還可直接在微信中綁定Visa、Mastercard等國際銀行卡，進一步拓寬支付選擇。微信平台還全面整合了公共交通、高鐵出行、網絡訂餐、景區門票購買、入境信息申報等生活服務，並內置支持18種語言的一鍵翻譯功能，幫助境外用戶跨越語言障礙，完成各項操作。