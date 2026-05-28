Meta推AI聊天機械人訂閱服務 最平月費7.99美元
更新時間：12:04 2026-05-28 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-28 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-28 HKT
Meta首次向消費者銷售其AI聊天機器人訂閱服務，並分為兩個等級，其中基礎級別名為Meta One Plus，月費7.99美元（約62港元），面向頻繁使用Meta AI生成圖片和影片，以及進行複雜推理的用戶；更高級別的Meta One Premium月費為19.99美元（約156港元），包含與Meta One Plus相同的功能，但使用額度更高。
新加坡、危地馬拉和玻利維亞先上線
據彭博報道，Meta新推出的訂閱服務，料有助於部分抵消其在AI領域高達數千億美元的支出，並將率先在新加坡、危地馬拉和玻利維亞上線，之後還會逐步擴展至更多國家。
報道指出，用戶仍可免費使用Meta AI聊天機器人進行圖像和影片生成，但頻繁使用後會受到次數限制。惟Meta拒絕透露各級別的具體使用上限，但表示Premium版本的可用額度大幅高於基礎版本。
受消息影響，Meta周三股價收報635.26美元，升3.74%，並且已經是連升第5個交易日，累升逾5%。
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