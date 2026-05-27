越秀地產向母企售非核心業務非簡單「輸血」 內房市場底仍需觀察

越秀地產（123）宣布，擬與其控股股東廣州越秀集團之全資附屬公司就多項資產及業務訂立轉讓協議，剝離非核心區域持有型資產及非核心業務，以進一步優化資訊結構，聚焦房地產開發核心主業，是次交易資產及業務涉及南沙國際金融中心、雲谷產業園及S1棟樓宇、智谷產業園、畢節酒店及康養業務。

聚焦核心城市

越秀地產財務分管領導張向國表示，本次交易預計將為公司帶來44.6億元（人民幣，下同）現金回流，有助加速去庫存，資金將主要用於核心城市、核心地段、核心地塊的優質項目投資。他指，未來將持續聚焦杭州、上海等六大核心城市，強化產品力與銷售力，在當前市場環境中提升競爭優勢，且短期內公司暫不新增商業資產投入。

他表示，公司目前三大主業為房地產開發、商業、物業服務，短期不會徹底剝離多元業務，整體採取動態管理，視市場企穩情況適時調整。

內房仍處於「去庫存」階段

談及內房走勢，越秀集團資本經營部總經理潘勇強指，目前房地產仍處於「去庫存」階段，多數房企仍以價換量加速去庫存，因此市場底仍在觀察中。

他續指，公司今年住宅銷售目標維持約1000億元，預計可達到或略高於去年水平，主要透過清廣州庫存、優化去化結構實現。