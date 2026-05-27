國泰增購2架空巴A350F貨機 目標成全球最佳貨運航企

國泰（293）旗下國泰貨運宣布，已行使購買權增購兩架空中巴士A350F貨機，以進一步擴充機隊，連同於2023年公布訂購的6架同型號貨機，國泰貨運就A350F貨機的總訂單數量將增至8架。

空巴訂單增至8架 與20架波音機組機隊

國泰表示，該8架全新A350F貨機，將配合國泰貨運現有的20架波音747貨機，成為一支更強大的機隊。該集團續指，除貨機外，國泰貨運亦利用國泰集團客機腹艙提供運力，透過其廣泛的客運網絡，運送貨物前往全球超過100個目的地。

林紹波：反映國泰對長遠發展信心

國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰進一步強化機隊，為香港樞紐提供更緊密的貨運連繫，該策略投資亦反映國泰對長遠發展的堅定信心，同時支持國泰貨運成為全球最佳貨運航空公司的目標。

他重申，正投資遠超1,000億元於機隊、客艙及貴賓室產品，以及數碼創新，這些投資將提升顧客體驗，並在三跑道系統的帶動下，鞏固香港國際航空樞紐的地位。

國泰指出，新一代貨機有助鞏固香港全球領先國際航空貨運樞紐的地位，並加強香港、內地與及國泰全球網絡覆蓋市場之間的貨運連繫，此舉亦有助該集團實現可持續領導地位的目標。

集團新飛機訂單逾100架

國泰集團正落實更新及擴展全機隊的計劃，已訂購逾100架新飛機，涵蓋窄體機、區域寬體機、長途寬體機及大型貨機。

國際貨運資訊機構Accenture Cargo數據顯示，國泰集團的跨境航空貨運運力，位列全球前五大航空貨運公司。

