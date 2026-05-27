領展完成逸東商場資產提升 舉辦一系列社區活動配合亮相

領展（823）宣布，旗下逸東商場的資產提升項目已順利完成，進一步鞏固其作為服務東涌西的社區零售樞紐角色。

集團表示，逸東商場位於大嶼山核心地段，總樓面面積近11萬平方呎，匯聚多元化民生商戶、餐飲選擇及生活配套，並設有區內最大型鮮活街市「 香港街市—逸東邨」，一直是區內居民日常購物及社區交流的主要場所。

以「Hike and Seek」為主題

是次改造以「Hike and Seek」為主題，靈感源自大嶼山獨特的自然景觀及周邊戶外景點，融入自然元素的設計，提升購物環境，並鞏固商場作為休閒探索及戶外活動門戶的定位。

逸東商場的資產提升項目已順利完成。

此外，為配合商場全新亮相，領展於5月下旬至8月上旬舉辦一系列社區活動，以充滿童年回憶的「紙飛機」為概念，由大東山近距離欣賞飛機升降，到香港街市內尋覓懷舊小店，再延伸至大嶼山自然風光， 透過飛行的意象，帶出探索和定向的精神。