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CFA協會更新課程大綱 包括定量方法股票投資範疇

商業創科
更新時間：13:50 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-27 HKT

CFA協會公布2027年CFA®課程大綱，引入全新學習單元，以優化學習功能、強化實用技巧單元（Practical Skills Modules）的內容；同時，本次更新主要集中於第一級考試內容中的定量方法（Quantitative Methods）及股票投資（Equity Investments）範疇，兩者合共約佔考試總分的25%。新課程將適用於2027年2月起應考的考生。

引進金融數據科學及AI知識

定量方法方面，課程擴展了估值測算、模擬分析與投資組合最佳化的覆蓋範圍。新增的學習單元引進了金融數據科學、人工智能及大語言模型相關知識。新增的互動工具 「公式探索器（Equation Explorers）」可輔助考生理解核心概念，例如貨幣的時間價值、隱含回報率和現金流關係等，幫助考生掌握定量理論知識基礎，為高階分析打好基礎。

重點培養建模及估值等能力

此外，股票投資的更新強調實踐應用，重點在於培養建模、估值以及傳達投資觀點的能力，同時更直接地將公司策略與投資決策結合。新增內容包括股權成本估算、多因子方法，進一步提升考生準備就業，並為參與學生管理投資基金或CFA協會全球投資分析比賽（Research Challenge）的考生提供支援。

實用技巧單元的更新則包括股票分析、宏觀投資洞察，以及CFA一級和二級考試中的Python實踐技能提升。另外，CFA三級考試的盡職調查實踐技能更新將於今年內推出；而CFA考試三個級別中有關於道德操守和專業行為的內容均已更新。
 

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