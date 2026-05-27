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三星最大工會投票通過薪酬協議 晶片工人平均獲265萬獎金 股價曾升逾8%

商業創科
更新時間：11:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:34 2026-05-27 HKT

據外媒報道，三星電子最大工會投票通過一項薪酬協議，將為晶片工人提供平均約34萬美元（約265萬港元）的獎金，從而避免了一場可能擾亂全球晶片供應的罷工。受消息影響，三星（005930）在首爾股價曾升逾8%至323000韓元。

報道指出，經過幾周動盪的談判後，約74%工會成員投票支持了有關談判協議。世宗大學商學院教授Kim Dae Jong表示，這解決了困擾數月之久的一大難題，但指交易達成的方式讓三星很多人感到非常痛苦，「他們需要努力解決這種內部分歧，讓所有人重新達成共識」。

內部矛盾短期恐仍持續

報道提到，三星半導體部門擁有7.8萬名員工，雖然獎金數額因人而異，但據彭博根據擬議條款及2026年營業利潤預測進行的測算，員工平均可獲得5.13億韓元，相當於34萬美元。根據三星3月份提交的一份文件則顯示，2025年該公司員工平均收入僅為1.58億韓元。

不過，受績效獎金差距不斷拉大的影響，三星各業務部門之間的內部矛盾預計在短期內仍將持續，其中存儲業務部門的部分員工有望獲得6億韓元的獎金，而另一些員工僅能拿到600萬韓元，這種100倍的差距正在三星內部引發對報酬不公的強烈不滿。
 

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