傳馬斯克考慮合併SpaceX及Tesla 主因兩企有很多共享資源

隨着馬斯克旗下SpaceX上市在即，據報因其與Tesla已經有很多共享資源，因此馬斯克曾與內部討論將兩間公司合併的可能性。

據《CNBC》引述消息報道，Tesla許多員工長期以來均預期兩間公司可能合併，而且一直在內部公開討論；一位接近公司人士亦指出，由於兩間公司都面臨在電力及算力的共同挑戰，促使雙方經常合作。

報道指出，雖然火箭公司與電動車製造商看似沒有太多共同點，但兩家公司都越來越關注AI，以及建立AI基礎設施和服務所需的人才和算力資源，其中SpaceX首季101億美元的資本支出中，超過四分之三都與AI相關；而Tesla今年資本支出亦增長近3倍，超過250億美元。

SpaceX早前已與xAI完成合併

報道又提到，馬斯克旗下公司之間有著悠久的交易往來歷史，Tesla今年1月便曾宣布向xAI投資20億美元；其後1個月，SpaceX則與xAI完成合併，Tesla所持股份亦隨之轉為SpaceX股份。

另一方面，Wedbush分析師團隊早於今年3月就曾發報告指出，馬斯克宣布建置巨大的「Terafab」晶圓廠，可能是Tesla與SpaceX合併的第一步。有分析人士亦認為，合併時間最快可能是2027年。