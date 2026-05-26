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香港擬立法規管虛擬資產意見及管理服務提供者 諮詢期間獲市場廣泛支持

商業創科
更新時間：19:15 2026-05-26 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-26 HKT

財庫局與證監會就有關規管香港就虛擬資產提供意見的服務提供者及虛擬資產管理服務提供者的立法建議，聯合發表諮詢總結。其中擬議兩項發牌制度在諮詢期間得到市場的廣泛支持。有關新制度的立法建議，目標是於2026年向立法會提交條例草案。財庫局和證監會表示，在「相同業務、相同風險、相同規則」 原則下，新發牌制度的涵蓋範圍，將分別與《證券及期貨條例》下第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的涵蓋範圍保持一致。 

貫徹相同原則  並與受規管活動的涵蓋範圍保持一致

聯合通告指出，為期一個月的公眾諮詢在今年一月底完成，其間就擬議監管制度收到51份意見書，來自市場參與者、行業組織、商會和專業團體等，其中大部分回應者均明確支持以傳統證券市場的監管制度為藍本，就虛擬資產提供意見的服務提供者及虛擬資產管理服務提供者分別設立監管制度。此外，回應者普遍支持擬議的涵蓋範圍和豁免情況，同時在某些方面提出優化建議及尋求釐清。 

許正宇：完善數字資產法律框架 貫通生態圈主要節點

財庫局局長許正宇表示，財庫局去年六月發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，闡明在加強風險管理與投資者保障的同時，促進負責任金融創新並將香港發展成為全球領先數字資產中心的願景，擬議的監管制度涵蓋就虛擬資產提供意見的服務提供者及虛擬資產管理服務提供者，是拓展香港數字資產法律框架的重要部分。他續指，連同現行的虛擬資產交易平台及穩定幣發行人發牌制度，以及擬議的虛擬資產交易和託管服務的制度，本港的法律框架將貫通整個數字資產生態圈的主要節點，形成與傳統金融同樣值得信賴、可持續的體系，引領香港邁向《政策宣言2.0》闡明的願景。

梁鳳儀：監管框架最後一步 接軌傳統金融標準

證監會行政總裁梁鳳儀亦指出，是次進一步諮詢的總結，標誌著本港完善數字資產監管框架的最後一步，為生態圈的長遠發展鋪路，同時市場廣泛的支持反映建立穩健而全面的監管的必要性，新的制度與傳統金融服務的標準接軌，將不僅加強投資者保障，亦促進負責任的創新。

另外，證監會強烈鼓勵正在或有意從事就虛擬資產提供意見或虛擬資產管理的服務提供者及早與證監會聯絡，以在提出申請前展開討論。這將有助業界更深入了解擬議的制度，更有效率地推進發牌程序，並確保它們在新制度下符合監管規定。 


 

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