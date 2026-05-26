奧特曼稱判斷AI影響「錯誤」 實測AI代覆電郵後 嘆人類互動難取代 

OpenAI行政總裁奧特曼周二以視像形式出席澳洲聯邦銀行於悉尼舉辦的會議時表示，最初曾擔憂AI會對全球就業水平造成影響。他坦言，自2022年推出ChatGPT以來，管理層對技術發展的預測「大致準確」，但對社會及經濟影響的判斷卻「相當錯誤」。

原以為AI會淘汰更多白領

奧特曼稱，「我很高興在這方面判斷上犯錯了。我原以為AI發展至今，會淘汰更多初級白領職位，但實際上並未發生。」

奧特曼指出，雖然AI在許多行業扮演日益重要的角色，但就業中仍有「人類部分」是無法被取代的。他透露，曾嘗試用AI代為回覆Slack及電郵訊息，但最終仍決定親自處理部分訊息。奧特曼表示，「當AI回覆『這是Sam的AI』時，這讓我深刻體會到，我們真的很在乎人與人之間的互動。」他直言，無法想像在短期內將這些互動完全外判予AI。

不會出現「就業末日」

他表示，這番體會令他相信，許多職位所需的人際交流無法被AI取代。「這令我更新了看法，未來的就業市場樣貌很可能與我們原先設想的截然不同，不會出現業內部分公司所鼓吹的『就業末日』。」