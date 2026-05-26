前軟銀經理創AI特訓班 單日收費20萬 教銀行分析業績及創業家行為

面對AI浪潮，大型銀行正積極招募更多AI專家，同時縮減傳統銀行職位。據彭博報道，兩名前軟銀（SoftBank）基金經理看準商機，創立初創公司Wall Street Prompt，專門為大型銀行及創投基金員工提供AI應用特訓，單日收費高達2.5萬美元（約19.5萬港元），目前訂單已排滿至兩個月後。

結合FBI所用行為分析

報道指，Wall Street Prompt由31歲的Dave Wang及30歲的Felipe Sinisterra於2025年7月創辦，兩人均曾任職於軟銀旗下基金。他們早前向紐約一間創投基金員工授課，示範如何利用Google的AI模型Gemini分析創業者的匯報影片，並結合聯邦調查局（FBI）所用的行為分析方法的網絡應用程式，透過解讀肢體語言及面部表情等視覺線索來尋找潛在風險。

此外，他們亦教授如何利用OpenAI的ChatGPT及Anthropic的Claude，分析企業業績電話會議紀錄，從中找出最能左右市場走勢的言論。該系統會進行情緒分析，並將管理層的言論轉化為數據模型，以預測未來的財務表現。Sinisterra直言，「目前人們將AI視為一種優勢及進攻手段，但未來AI將會變成一種必需品。」

值得注意的是，這樣一天的培訓費用高達2.5萬美元，而且他們的課程預約已經排滿未來的兩個月。

不少大行裁員及開發AI

據悉，Wall Street Prompt的客戶包括普信集團（T. Rowe Price）、花旗及美銀。報道指，普信集團邀請兩人為其投資專業人員提供培訓；花旗與美國銀行則委託他們為外部基金客戶舉辦培訓課程。

早前報道指，儘管花旗、富國銀行及美國銀行今年首季收入創下歷史新高，但仍合共裁減逾5,000個職位。此外，摩根大通早前已向大部分員工推出生成式AI工具LLM Suite；高盛亦正與Anthropic合作開發AI代理；美國銀行更指出，其1.8萬名開發人員在使用AI後，生產力提升20%至25%。

新加坡應用AI程度最高

在應用AI方面，新加坡正處於領先地位。據國際貨幣基金組織（IMF）的AI準備度指數顯示，新加坡在174個國家中排名第一。金融軟件公司Finastra於2026年的調查亦指出，當地64%的金融機構已在核心業務中部署AI。對此，Dave Wang及Felipe Sinisterra正考慮進軍新加坡市場，以滿足當地銀行及金融專業人士的需求。

對於AI帶來的職場衝擊，AI顧問公司Neurons Lab行政總裁Igor Sydorenko坦言，分析師職位不會完全消失，但將從底層開始縮減。他分析，掌握AI工具的高技術人才，其工作效率將提升10至20倍，甚至能獨自完成工作，「他們將不再需要任何初級財務分析師或助理」。新加坡對沖基金Regal Funds Management分析師Justin Tang亦表示，以往需要數小時分析一間公司，如今只需輸入提示詞，90秒內即可得出核心盈利驅動因素、業務重點及市場敘事。

為維持競爭優勢，Wall Street Prompt目前已建立一個能夠理解金融機構思維模式的AI代理資料庫。他們期望AI未來能處理90%的後勤及技術工作，讓人力資源專注於建立人際關係、專業判斷以及驅動回報的關鍵決策。

AI培訓市場激烈競爭

不過，相關市場競爭亦日益激烈。由英國前首相Tony Blair長子創辦的技能培訓平台Multiverse，已承諾在兩年內培訓1.5萬名AI學徒，客戶包括花旗、微軟及畢馬威。此外，紐約初創公司Rogo Technologies今年亦在D輪融資中籌集1.6億美元，估值達20億美元，其軟件可自動化完成過去佔據分析師大量時間的研究與調查工作。

面對競爭，Dave Wang及Felipe Sinisterra正計劃推出定價約1,500美元（約1.2萬港元）的線上課程，專攻自覺缺乏AI培訓的金融專業人士。Sinisterra強調，客戶真正付費購買的是「轉型」，而不僅僅是提示詞或範本。