富途及長橋實體舖人流如常 不憂慮中證監處罰事件

中證監上周五公布，近日依法對老虎、富途、長橋的境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。在佛誕假期後首個工作日的今日（26日），富途和長橋位於尖沙咀的實體舖內人流量大致如常，同時有富途和長橋客戶普遍表示，獲悉中證監處罰事件，但暫不憂慮事件影響自己的資產和交易戶口。

內地客：相信富途會處理好

據記者到場觀察，富途舖內已有3至5位客戶於店內需員工交流，同時亦有客戶一個接一個進來諮詢各項事宜。有內地客賴先生接受訪問時表示，自己有富途戶口，但平時少用，大概獲悉中證監對富途的進行處罰的事件，會跟隨中證監的政策發展調整交易資金。該人士還說，富途都進軍香港市場多年，本地市場佔比大，相信其會處理好事件，暫不會過分憂慮事件對富途影響，亦不會因此棄用富途。

本地客：清楚自己不受影響

另有本地客李小姐到訪店內查詢修改帳戶密碼事宜，她說知道中證監對富途的罰款事件，清楚自己是本地客應該不會受清退政策的影響，對富途有信心，會繼續使用富途進行股票交易，同時亦不會因事件即時清退所有資金。

有前來銷戶的魏先生則表示，自己擁用澳洲身分，主要是現時少用富途進行交易才來銷戶，並不是因中證監處罰事件而來銷戶，對富途這個品牌有信心，未來亦會繼續使用富途海外品牌「Moomoo」進行交易。

另外，一對內地夫婦前來富途查詢開戶事宜，其中女士表示，他們擁有本地銀行戶口，因此想來查詢一下開戶事宜；惟未知是否因無法開戶，他們進店內查詢後就匆匆而走。

有市民於長橋店內「嘆咖啡」及查詢戶口事宜。

至於長橋實體舖內設cafe，有多位市民於店內「嘆咖啡」和有幾位市民正與長橋的工作人員查詢證券戶口事宜。有內地客羅生表示，自己是知道中證監對長橋處罰和需清理非法存量業務後，特意來諮詢能否繼續使用帳戶交易詳情，並強調如果自己的帳戶是合規，並能夠繼續正常使用，會因股市的最新發展考慮增加帳戶資金，非因中證監事件而銷戶。

本地客羅小姐則表示，自己也有富途和老虎戶口，認為該兩家券商作為本地券商中的大品牌，有一定的口碑，不會因中證監的處罰事件，影響其對這兩券商的信心。