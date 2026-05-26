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打工仔的學習新節奏：從即時練習到長期累積 Copilot如何改變職場學習方式｜鄧靖賢

商業創科
更新時間：12:34 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:34 2026-05-26 HKT

不少打工仔都有過類似經驗：工作愈做愈忙，卻愈來愈覺得自己「應該學多啲」。

於是，下班後有人報讀進修課程，有人利用工餘時間學語言、學新技能，希望在工作上可以應付得更從容一點。然而，真正最需要學習的時刻，並不是收工之後，而是正在上班的時候。

當會議上出現陌生的專有名詞，當跨國同事用另一種語言快速討論，當主管要求你即時跟進一項你「大概明白，但未完全掌握」的事情，這些情境，都不容你等到晚上才慢慢消化。

對打工仔而言，學習其實早已發生，只是它往往來得零碎、被動，而且缺乏系統。

很多時候，問題不在於是否懂，而在於能否用得好

在愈來愈多跨地域協作的工作環境中，語言能力成為不少打工仔的實際需要。

很多人其實「聽得明」、「寫得出」，但仍然希望在真人溝通時，可以表達得更自然一點，回應得更即時一點，在專業對話中更有信心一點。這類需求，未必嚴重到要報讀一個正式課程，卻又真實地存在於每天的工作之中。

這正正是 Microsoft 365 Copilot可以發揮作用的地方。

透過Voice Chat 功能，學習不再停留在閱讀或記憶，而是變成一種「用之前先練一練」的過程。使用者可以模擬實際工作中可能出現的對話情境，嘗試用目標語言表達自己的想法，再即時調整用字與語氣。

這種練習的價值，在於它並非為學而學，而是直接服務於下一次工作溝通。學習不再被推遲到下班後，而是自然地發生在「即將要用」之前。

真正卡住的，往往並不在於練習是否足夠

然而，單靠反覆練習，並不足以應付工作中愈來愈複雜的情境。
不少打工仔其實都遇過這種狀況：聽過相關概念，也大致明白，但一到要自己判斷、自己表達，卻仍然覺得不夠踏實。

在這個層面上，Learning Coach的角色開始變得重要。

Learning Coach｜把零散學習，變成有路線的能力建立

當工作開始要求你處理更多即時、實務性的任務時，不少打工仔會發現，自己真正欠缺的，未必是一門全新的專業，而是一些「做到，但未算熟」的實務技巧。
以修圖或剪片為例，很多人都試過在工作中臨時需要處理圖片或短片，用得到工具，亦大概知道基本操作，但往往停留在「摸索式使用」——每次遇到新需求，就即場上網搜尋，學一點、用一點，卻始終未能形成系統。

在這類情況下，Learning Coach的角色，並不是即時教你某一個效果怎樣做，而是像一位專門陪你學習的智能教練，從學習計劃的角度，協助你先建立基礎，再逐步進階。
Learning Coach 會先引導你釐清學習的起點，例如先掌握最基本的構圖、裁剪與色調調整，理解這些技巧在工作內容中各自解決甚麼問題，而不是一開始就追求複雜效果。當基礎穩定後，才再引導你學習如何因應不同用途調整處理方式。

整個過程，重點不在於一次學會所有技巧，而是在工作節奏之中，建立一條清晰、有先後次序的學習路線，讓技能隨着實際使用而逐步累積。

Learning Agent｜讓「邊做邊學」變成長期習慣

不過，對打工仔而言，真正的難題往往不是學不學，而是學過之後，能否留下來。
Learning Agent正正是為了解決這個問題而存在。

Learning Agent的角色，是一個長期陪你學、陪你做、陪你修正方向的拍檔。它關心的，不只是你今次交付的內容，而是你在工作中反覆出現的模式、偏好與強弱項。

當你使用 Learning Agent 時，其實是為它建立一套固定背景：你的工作角色是甚麼、常見的任務類型有哪些、你慣用的表達方式與節奏是如何。之後每一次互動，Copilot 都會在這個基礎之上理解你的需要，而不再把你當成一個全新的使用者。

這種「記住你」的能力，讓學習開始出現延續性。

Learning Agent最有價值的地方，並不是幫你一次性做得更好，而是讓你逐漸看見自己的工作習慣與成長軌跡。

學習因此不再是零散補救，而是演變成一個可重複、可累積的系統。

學習，開始有了延續性

Microsoft 365 Copilot的意義，並非取代進修或正式學習，當它成為學習系統的一部分，它不會取代你的思考，卻能確保你每一次思考，都建立在之前的基礎之上。

當學習可以自然地發生在工作當下，發生在真正需要用的時刻，所謂「等收工先學」，也許本來就不是唯一選項。

學習，未必一定要等到收工之後才開始。

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