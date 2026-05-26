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電影變燒腦視覺娛樂｜周顯

商業創科
更新時間：09:52 2026-05-26 HKT
發佈時間：09:52 2026-05-26 HKT

我初入電影行業時，其基本理論是：一部電影有九本戲，第一本是teaser，即吸引你注意力的精彩劇情，第二本要介紹主要人物，三四本就要進入劇情，六七本又要有一個轉折，跟住就是結局，令到觀眾有「離場感」，即走出影院時的深刻印象與情緒共鳴。

為甚麼是九本戲呢？皆因一本就是一卷菲林，即10分鐘的內容，一部電影是90分鐘，也即是九本。

不過，現在的電影很多都很長，閒閒哋兩三個小時。問題在於，為甚麼會有這趨勢呢？

今日看電影 已不是消閒

這很簡單，在以前電影是消閒娛樂，主打就是不燒腦，90分鐘的專注剛剛好。可是，現在有了太多不燒腦的娛樂了，如電視、Netflix、短片等，不停在挑戰智力的下限，電影根本無法競爭。

因此，電影惟有向上限挑戰，變成最燒腦的視覺娛樂，一個鏡頭，可以代表大量壓縮的訊息，觀眾才會感到物有所值。

不消說，今日看電影，已不是消閒，而是一個重要的function，因此也就越長越好，否則便是浪費了一個function。

周顯

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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