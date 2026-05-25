股神拍檔芒格（Charles Thomas Munger），看事精明通透，雖已離世，但留下甚多投資智慧。例如：「當你做足研究，肯定一隻股票值得投資，那麼，買入後就應放下，切勿天天心掛掛不停看價位，反正，因長遠來說，佢必跑贏大市！」

任何股票皆會有短期波動，大藍籌也如是，若你揸咗，升少少就天咁歡喜，跌少少又心驚膽戰，擁這種心態者，絕不可能贏到可觀利潤。

長期讀者應記得，本欄兩年多前講出一個發現，為李嘉誠父子不停於$37或以下回購長實集團（1113） ，每次不算多，但非常穩定又有紀律性地回購。小弟肯定，當今世上百分百了解長實潛質及掌握未來者，惟李氏父子，所以，唔跟就笨，何況，股息有三厘半以上！結果？事情發展走相反路，長實由37元下跌，一度跌破30元。當然，我被身邊百厭星笑到面都懵，但懵還懵，我仍似李氏父子般，繼續買。不過，再沒在這欄公開，以免累讀者「搭沉船」。

今天回望，你就知道超人貴為香港首富，絕對貨真價實。看看長實上周五股價，你就知一句廣告術語，最合形容李氏——長途佢贏晒，冇人夠佢跑！再次引證一項智慧——超人出貨小心接（最好咪買啦，你睇吓中環中心？），超人入貨你要跟。這智慧，拉長半世紀看，絕對經得起時間考驗，幾乎鋪鋪應驗。

今天長實已經沖破51元，看圖，仍處上升軌道，平均30至35元入貨的，連派息，已有六成半利潤，只短短兩年多。

論投資，小弟特別留意李氏父子及股神畢菲特的分析，近日，兩皆清楚表明，集團所持的現金，幾近歷史最高水平。

股神指，現今世局極度不穩，不少股票遠超應有的價位，預期一個大調整很快來臨，故此，今天入貨，很是不智，反之持有大量現金，相信不久會面對大量選擇。

李氏父子看法相同：「現今環境下，機會要等，決策要準。風浪越大，越要企得穩。一句講晒——現金為王！」

資深傳媒人 曾智華