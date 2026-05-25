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內地AI創投市場熾熱 首季吸金逾1100億 按年急飆1.8倍

商業創科
更新時間：13:03 2026-05-25 HKT
發佈時間：13:03 2026-05-25 HKT

內地AI創投市場近期持續升溫，據《央視財經》報道，有創投機構統計顯示，今年首季AI領域共錄得近600宗融資，總額突破1,100億元（人民幣，下同），按年大幅激增185.4%。

踏入5月，市場熱度有增無減，多間初創企業接連獲巨額注資。其中，月之暗面及階躍星辰等國產大模型企業，單月已合共拿下超過300億元融資。另一方面，「具身智能」板塊亦備受資本市場追捧，例如維他動力及鹿明機器人等公司，於短短一周內便先後斬獲數億元融資。

資金投向三大方向

報道指出，AI初創企業在獲得「彈藥」後，資金部署主要集中於三大核心方向：第一是核心技術研發。頭部大模型企業於2025年的研發投入普遍高達數十億元水平，遠超其當期營業收入。第二是算力基建。購買GPU硬件以及租賃雲端服務的開支，佔據了企業整體融資額約30%至50%。第三是延攬全球頂尖技術人才及團隊，以加強核心競爭力。

龐大的資金投入正直接轉化為技術成果。報道提到，隨着研發力度加大，內地AI技術迭代速度顯著加快。截至2026年，中國大模型企業的技術迭代周期已普遍縮短至三個月以內；與此同時，AI模型的推理成本亦大幅下降，為深化商業化進程創造有利條件。
 

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