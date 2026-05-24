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黃仁勳稱2000億美元CPU市場預測 仍包括中國

商業創科
更新時間：15:33 2026-05-24 HKT
發佈時間：15:33 2026-05-24 HKT

據路透報道，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周六（23日）表示，對於2,000億美元CPU市場的預測包括中國市場，反映該公司在中美科技緊張局勢持續之際，仍然認為中國市場存在巨大的長期需求。

報道指出，隨着企業轉向佈局AI代理，市場對CPU需求大增，不再局限於訓練大型模型的GPU。黃仁勳上周三在業績電話會議上，更表示公司全新的Vera CPU將使其能夠進入一個價值2,000億美元的新市場；而當他在周六被問及有關預測是否包括中國時，他回答說「我想應該是的」。

報道提到，英偉達已獲得美國政府頒發銷售H200晶片的許可證，但尚未獲得中國官員批准；同時，中國正扶持本土晶片供應商。

相關文章：黃仁勳稱Nvidia基本將中國市場拱手讓華為 籲客戶對華銷售審批「不要抱任何期望」

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