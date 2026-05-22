百佳聯手法國MONOPRIX 引入近300款食品 目標銷售額5000萬元

百佳超級市場與法國百年品牌MONOPRIX簽訂長期戰略合作協議，引入近300款法式生活食品，涵蓋芝士、冷盤、乳製品、罐頭、乾貨、飲品及餅乾零食等，每週新鮮空運及航運直送。雙方預期銷售額達5,000萬元，其中乳製品、芝士及熟食、冷盤肉類銷售增長可望高達5倍。

百佳旗下品牌包括GREAT、FOOD PARC、FUSION及TASTE將陸續上架。百佳董事總經理吳逸群表示，是次合作標誌著雙方在品牌理念與產品價值上的深度契合，透過MONOPRIX的法式選物哲學及百佳覆蓋全港的零售網絡，希望為顧客帶來兼具品質、便利與生活美學的全新體驗，將法式品味帶到每一個家庭。

MONOPRIX中東及亞太區區域總監Erwan Huard指出，香港市場充滿活力且具國際視野，百佳是將MONOPRIX品牌精神帶入本地家庭的重要橋樑，未來期望透過更多元的產品與更貼近生活的提案，與香港消費者分享法式生活的獨特魅力。

百佳：本地超市入門主導 中階冷盤斷層

百佳市場研究發現，本地一般超市的芝士及冷盤肉類多偏向入門級，市場缺乏兼具卓越品質與親民價格的高性價比選項，而這些品類在法國具備深厚的飲食文化基礎。有見及此，百佳破天荒大手引入MONOPRIX近200款產地直送的芝士及冷盤肉類產品，連同其他品類共近300款，打破「高端食材必然高昂」的公式，滿足香港家庭對日常餐桌質素的追求。

展望未來，雙方將重點推進產品引入、供應鏈升級、聯合品牌推廣及品質認證四大方向，部分產品更獲法國原產地認證（AOP/AOC），確保從原材料到製作工藝均符合嚴格規範。雙方期望將法式生活優雅融入香港家庭日常，未來持續深化合作。

