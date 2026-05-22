渣打溫拓思就「低價值人力資本」論致歉 稱措辭讓部分同事不快

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）本周初在談及人工智能如何影響銀行削減職位的計劃時，發表了「低價值人力資本」言論，掀起外界討論，據報金管局要求澄清。他周五（22日）在LinkedIn發文表示，意識到自己「措辭的選擇」已經「讓部分同事感到不快」。

他較早前一篇LinkedIn貼文中澄清相關言論，表示該行多年來一直投資於幫助那些因自動化而受到影響的員工。「在這樣的背景下，我說低價值的職位更容易受到自動化的影響，而我們有責任幫助同事轉向更高價值的職位。」他寫道，「我們將繼續坦誠地談論技術變革的影響，並將繼續負責任地幫助員工適應並取得成功。」

渣打日前宣布新中期目標計劃，除預估將在2028年實現高於15%的有形股東權益回報（ROTE）外，並預期於2030年前，削減逾15%的企業後台職能崗位。削減職位消息甚受關注，渣打行政總裁溫拓思昨向內部發備忘錄降溫，指其於香港投資者活動，特別是關於自動化、AI及勞動力變動的報道，當相關內容被簡化為新聞標題或被斷章取義時，可能會令人感到不安。

溫拓思在備忘錄重申「將繼續投資於科技、平台和自動化，以改善我們的營運方式、服務客戶，並為銀行的長期增長進行定位」，並指「渣打銀行的未來，取決於各同事的才華、判斷力、人際關係和投入」。

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