據報DeepSeek推進700億融資 梁文鋒承諾瞄準通用人工智能

彭博引述知情人士報道，DeepSeek高層管理人員已向正在進行的700億元人民幣融資的潛在投資者表示，公司將優先考慮開創性的人工智能AI研究，追求實現通用人工智能，而不是短期的商業化。

一位知情人士說，公司創始人梁文鋒至少在一次會議上承諾將繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智能的更大目標。這位知情人士表示，梁文鋒明確表示主要目標是拓展技術邊界，而非商業變現。

估值約450億美元

DeepSeek融資吸引了眾多投資者的濃厚興趣，知情人士稱，DeepSeek正處於融資洽談的最後階段，在投資前對其估值可能約450億美元。他們還表示，潛在投資者包括國家人工智能產業投資基金，這是中國為推動戰略性AI項目而設立的基金。他們說，騰訊控股（700）、IDG資本和Monolith Capital也接近確定參投。

如果最終敲定，DeepSeek的融資額有望創下中國科技初創企業首次融資額的最高紀錄。一位知情人士說，國家AI基金正洽談投資約100億元人民幣。這個國有平台的參與凸顯了北京對該初創企業的重視。