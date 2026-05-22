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特朗普突撤AI審查令「不欲阻礙美國領先優勢」 OpenAI及Google等企避過監管

商業創科
更新時間：14:47 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:47 2026-05-22 HKT

美國總統特朗普在原定白宮簽署儀式前數小時，突然叫停一項針對AI的新行政命令。特朗普直言，推遲簽署是因為擔心有關監管措施會削弱美國在AI技術上的領先優勢，強調不能因為新例而阻礙美國領先中國等競爭對手的步伐。該命令原擬要求OpenAI、谷歌（Google）等美國科企，在發布最先進AI系統前接受國家安全風險審查。

據美聯社報道，特朗普原定於周四在橢圓形辦公室與多名科技界高層舉行簽署儀式，但他最終因不滿意命令的文本內容而推遲。特朗普向記者坦言，「我們正領先中國，我們正領先所有國家，我不想做任何會阻礙這種領先優勢的事情。」

報道引述消息透露，該項遭擱置的行政命令，原意是為政府建立一套框架，確保最先進的AI系統在向公眾發布前，其潛在的國家安全風險能獲得審查。報道指，有關指令被定性為一項「自願合作」機制，涵蓋的美國科技公司包括Anthropic、OpenAI及谷歌等。
 

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