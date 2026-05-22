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Spotify夥環球推歌曲AI二次創作工具 參與歌手可獲分紅

商業創科
更新時間：12:01 2026-05-22 HKT
發佈時間：12:01 2026-05-22 HKT

音樂串流巨頭Spotify宣布，與全球最大唱片公司環球音樂集團達成協議。平台將容許付費訂閱用戶合法利用生成式AI技術工具，對喜愛的歌曲進行二次創作、改編（Remix）及翻唱（Covers）。該功能將作為付費增值服務（Add-on）推出，並會與參與的歌手分享AI生成音樂的收入。

Spotify目前尚未公布該功能的具體定價及推出日期，但強調相關AI工具將嚴格建立在「先達成協議，而非事後尋求原諒」的原則上。根據雙方的共識，歌手及版權持有人有權自主選擇是否參與，若選擇參與，則必須獲得公平報酬。

Spotify聯合首席執行官Alex Norström表示，為音樂界解決難題一直是Spotify的專長，粉絲自製的翻唱和改編歌曲將是下一個浪潮。他強調，平台正在構建的機制是基於對參與歌手和創作人的「知情同意、署名抵免及經濟報酬」。

AI音樂平台陷版權訴訟 

事實上，Suno和Udio等AI音樂平台雖然開創生成式音樂的先河，但由於涉嫌未經授權使用版權作品訓練AI模型，一直處於法律灰色地帶，隨後遭到主流唱片公司集體起訴。資料顯示，Suno在早前已就一宗涉及5億美元的訴訟與華納音樂達成和解，而Udio亦與環球及華納達成和解。

相較之下，Spotify選擇直接與唱片公司談判。報道指，與環球音樂只是第一步，Spotify去年已透露正與索尼、華納、Merlin及Believe等合作，開發以藝術家為優先的AI產品。

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