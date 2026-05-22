比亞迪傳加快洽談進軍F1賽事 高層會晤前紅牛車隊負責人

英國《金融時報》引述消息報道，比亞迪（1211）正加快進軍一級方程式賽車（F1）。

報道引述知情人士透露，比亞迪執行副總裁李柯與前紅牛車隊負責人Christian Horner上周在康城會面後，比亞迪擬與F1相關高層及管理機構國際汽聯（FIA）舉行進一步會晤。

不過，相關洽談仍處初期階段，無法保證比亞迪最終會加入F1。目前尚不清楚比亞迪將自主研發動力單元，抑或成為引擎供應商的客戶。據悉，進入F1的途徑包括收購現有車隊，或於賽場上新增第12支車隊。

每賽季成本達5億美元

《彭博》3月引述知情人士報道，比亞迪正在研究進軍一級方程式賽車和耐力賽等賽車運動領域的選項，以提升這家中國品牌在全球市場的吸引力。

然而，進軍F1的門檻極高，巨額的潛在成本是比亞迪需要面對的主要障礙。要研發一輛具備競爭力的F1賽車並參賽，不僅需要長達數年的談判，每個賽季的營運成本更高達5億美元（約39億港元）。

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