IBM獲美國政府10億美元資助 另投資10億美元生產量子晶片 量子概念股急升

據彭博報道，特朗普政府向國際商業機器(IBM)提供10億美元資金，用於建設一間量子計算晶片製造工廠，以強化美國在量子領域的實力。IBM股價周四收市升12.4%，報252.97美元，創逾一年來最大單日升幅，多隻量子概念股亦暴升。

IBM周四又表示，將向一家名為Anderon的量子晶片生產公司投資10億美元。紐約州聯邦民主黨參議員舒默在一份聲明中表示，IBM與政府的資金將共同用於在紐約州奧爾巴尼一處現有半導體製造研究中心運營量子晶圓設施。

QBTS及RGTI同獲資助 大升三成

除IBM外，美國政府又向超過6間公司提供資助。這些公司的股價同樣大升，包括開發量子計算專用晶片的半導體企業GlobalFoundries（GFS）升近15%。D-Wave Quantum（QBTS）升33.3%，Rigetti Computing（RGTI）升30.5%，Infleqtion（INFQ）升31.4%。

GlobalFoundries表示，公司將獲得3.75億美元資助。D-Wave、Rigetti、Infleqtion和PsiQuantum分別表示，已與美國商務部簽署意向書，每家公司最高可獲得1億美元資金。其他獲得1億美元資助的企業還包括Atom Computing和Quantinuum，初創公司Diraq將獲得3800萬美元。

美國政府將獲少數或非控股股權

各國政府正紛紛為量子計算提供融資，這項仍處早期階段的技術被研究人員認為有望在藥物研發、計算加密標準等多個領域帶來全新能力。儘管目前量子計算機主要仍用於科研，但潛在能力如果得到發揮，可能威脅國家安全，例如破解保護銀行和政府數據的系統。

有關協議屬於美國商務部總額20億美元的量子計算支持計劃的一部分，尚未最終敲定。據商務部周四聲明，作為交換，美國政府將獲得這些公司少數、非控股股權。

