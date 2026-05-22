SpaceX上市帶挈多間大學暴富 華盛頓大學10年前投5000萬美元 今賺逾30倍 

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX即將完成預計成為全球史上最大規模的首次公開招股（IPO）。據彭博報道指，美國聖路易斯華盛頓大學近10年前向SpaceX投入約5,000萬美元，如今該筆持倉已激增至佔該校170億美元總資產逾10%，累計升幅達33倍。

部署集中少數核心合作夥伴

聖路易斯華盛頓大學首席投資總監Scott Wilson表示，當年該基金主要透過外部私募股權、創投基金經理以及共同投資（Co-investments）方式參與SpaceX融資。相比起其他富裕的美國院校廣泛投資於對沖基金及創投，曾任職巴克萊及美銀的Wilson採取截然不同的策略，將投資組合集中於少數基金經理手中。

他直言，基金大約有30個核心合作夥伴，絕大部份資金均透過這批關係密切的合作夥伴進行部署，目前約有40%資金屬共同投資項目。他強調，當合作夥伴發掘到極具吸引力的項目時，基金便會追加資金。

范德堡大學持倉達1.7億美元

事實上，捕捉SpaceX升值潛力的不只華盛頓大學。報道指出，截至2025年6月，總資產達109億美元的范德堡大學（Vanderbilt University），其捐贈基金亦持有大量SpaceX股份。該校首席投資總監Anders Hall估計，相關持倉價值約1.71億美元。他指出，部分投資是10多年前透過與普通合夥人（general partners）的關係而建立。