瑞銀指有信心恒指年內破30000點 全年新股集資額穩佔三甲

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，對港股下半年持樂觀態度，有信心今年內恒指突破30000點目標；並預期香港新股市場集資額可以達到3500億至4000億元，集資額今年可穩居全球前三 。

李鎮國表示，今年內AI概念股表現優異，預期AI熱潮有望延續至第二季及下半年，加上包括歐洲長線基金及主權財富基金等外資流入，及中國經濟穩健和港股估值有吸引力，綜上因素有望繼續推動港股向上。

美國或有SpaceX等大型新股 集資額將大幅提高

至於新股，李鎮國指出，下半年中，香港市場仍有不少新股上市，預期今年香港新股數量或能夠可維持榜首，而由於美國下半年預計將迎接SpaceX、OpenAI等大型IPO，美國市場的IPO集資額將會大幅提升，香港的新股集資額則在全球首三位。