李澤鉅稱全球大環境難以預測 「風浪越大、越要企得穩」 近期幾項大刁主因價錢合適

長和（001）舉行股東周年大會，長和主席李澤鉅指，最近落實的幾項比較大交易，都是因為「價錢啱」才進行，隨著全球大環境變得越來越複雜和難以預測，該集團一直保持集團財務穩健、流動性充裕，其淨負債比率已維持在相當低的13.9%水平，隨著近期部分交易完成，實際水平一直進一步下降。

李澤鉅：現金為王 一有機會可立即出手

李澤鉅指，長和的審慎策略，令其有強大優勢去應付各項挑戰，另一角度看，一有機會就可立即出手。他稱：「而家環境下，機會是要等、決策要準，風浪越大，越要企得穩。一句講哂：現金為王。」

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只要有吸引回報 資產不論地區均會考慮

他續指，該集團作為上市公司，其責任是為股東爭取回報，決定每一項投資最重要的考慮因素，是項目的質素、穩健性及回報，最緊要是「計啱數」。他又表示，一向以來不是挑選投資地點，而是揀項目，只要有吸引回報的優質資產，無論在香港、內地或海外地區，都會考慮。

長和舉行股東會，管理層回應巴拿馬港口事件最新進展、出售百佳傳聞等。

巴拿馬港口尋求一切可行方法保障權益

對於旗下巴拿馬港口遭接管，長和聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭表示，長和及巴拿馬港口公司在過去幾個月，已經多次發布巴拿馬港口貨櫃碼頭相關的最新消息。他稱，將會繼續和法律顧問商討，透過當地巴拿馬國內及國際法律訴訟方案，尋求和運用一切可行的法律途徑和追索權，以保障集團的法律權益。

另一聯席董事總經理黎啟明稱，已就可披露的內容作出恰當說明，如有新消息將適時公布。

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長實趙國雄：樓市顯著活躍 商業及住宅樓市步穩定階段

另一邊廂，於長實（1113）股東會上，長實執行董事趙國雄表示，樓市較之前活躍很多，不少新盤推出，市場反應相當好。他預計，發展商仍盡量去庫存，並繼續保持審慎態度，相信商業及住宅樓市均已經進入穩定發展階段。

趙國雄指，長實已一段時間未有開盤，但將很快推出新盤，包括啟德新盤花與海一、二期已取預售樓花同意紙，待第三期也取得相關文件後，將有序推出發售，下半年計劃推出波老道二期，初步市場反應正面。他續指，旗下元朗錦泰路項目亦可隨時推出，而土瓜灣啟明街與市建局合作新盤，只要一取得預售樓花同意書，也會盡快推出。