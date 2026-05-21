長和高層否認出售百佳 讚同事努力工作 未決定屈臣氏是否上市

市場早前傳出消息，怡和正向長和（001）磋商收購旗下超市業務百佳，並與怡和旗下惠康合併。長江和記聯席董事總經理黎啟明在集團股東大會上表示，目前為止沒有出售百佳計劃，重申通常不評論市場傳聞。

黎啟明又稱，想趁機會讚賞百佳員工，表示他們在競爭激烈的市場環境下努力工作，加強採購，為顧客提供折扣優惠，讓市民在香港購物亦可以有很好的性價比。他說，員工的努力，管理層有目共睹。

至於長和是否安排屈臣氏上市，黎啟明指，集團不時評估可提升股東長期利益的機會，上市方面由長和決定，但目前未有決定。

翻查資料，百佳成立於1972年，據官方網頁顯示，目前百佳在港澳合共設有約240家分店。長和上一次考慮出售百佳已是十多年前。集團曾於2013年委託高盛及美國銀行負責出售事宜，當時估值介乎30億至40億美元之間，惟最終長和宣佈擱置計劃，理由是私募出售「無法為公司股東帶來最高價值」。

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