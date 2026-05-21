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黃仁勳稱Nvidia基本將中國市場拱手讓華為 籲客戶對華銷售審批「不要抱任何期望」

商業創科
更新時間：14:12 2026-05-21 HKT
發佈時間：14:12 2026-05-21 HKT

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳接受外媒訪問時表示，隨着美國出口限制重塑全球人工智能晶片格局，該公司已「基本」將中國AI晶片市場拱手讓給了華為。

讚華為實力非常強勁

他提到，中國對AI晶片需求非常大，而華為實力非常強勁，去年已創下紀錄，而且今年亦很可能有非凡業績，又指「當地晶片企業生態也發展得很好，因為我們已經撤出了那個市場」。 

報道指出，中國市場一度佔英偉達數據中心收入至少五分之一，但自從特朗普政府4月告知英偉達，其向中國及其他少數幾個國家出口晶片需要獲得許可後，該公司實際上已被排除在中國市場之外。 

若情況好轉 仍渴望重返市場

黃仁勳在接受訪問時指出，對中國市場近期重新開放的前景持謹慎態度，又稱英偉達已告知投資者，對於向中國銷售先進晶片的審批，「不要抱有任何期望」。不過，他表示，如果情況好轉，英偉達仍渴望重返市場。

他又坦言，「我們非常樂意為該市場服務。我們在那裡有很多客戶，有很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營了30年」。

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