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阿里發股東信稱AI業務邁入商業化回報周期 加大基礎設施建設和自研芯片投入

商業創科
更新時間：10:29 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-21 HKT

阿里巴巴（9988）主席蔡崇信與首席執行官吳泳銘發股東信指出，集團正站在通用人工智能（AGI）的關鍵轉折點上，大量AI智能體將承擔越來越多數字化工作，每個智能體都由模型生成的token驅動，並將日益成為人與數字世界之間的主要交互界面；而阿里AI業務亦已跨越初期投入階段，正式邁入商業化回報周期。

將AI+雲打造成新增長動力

股東信指出，阿里憑藉在AI價值鏈上的全棧能力，在AI新時代處於戰略優勢地位，依託人才、技術和資源積累，對把握時代機遇充滿信心，努力將AI+雲打造成新增長動力，因此集團正在加大對全棧AI能力的投資力度，包括持續加大AI基礎設施建設和自研芯片的投入；在模型和應用層面，將投資打造更強大的基礎模型能力，吸引更多應用接入，同時打造更強大的MaaS產品，來更高效地實現模型與應用的連接。

即時零售已成平台戰略支柱

消費領域方面，即時零售已成為淘寶和天貓平台升級的核心戰略支柱，並看到即時零售在利用AI驅動獲取新用戶、增強用戶黏性、滿足多元消費需求、提升交易量和商業化水平的戰略意義。

AI正驅動阿里雲全業務升級

股東信又提到，在強勁的AI需求驅動下，雲智能集團的外部商業化收入增長在本財年最後一個季度加速至40%，其中AI相關收入佔比達30%。AI正在驅動阿里雲全業務升級，增長動力從傳統的計算存儲，全面轉向模型、算力與智能體服務。

平頭哥AI芯片已實現量產

在AI基礎設施層，集團自研的平頭哥AI芯片已實現規模化量產，為雲計算基礎設施和MaaS推理平台提供高品質的算力支撐。在基礎模型上，千問大模型近3個月內迭代了3個版本，最新一代大模型Qwen3.7-Max面向智能體全新設計，實現了編程、推理等核心能力的持續突破；同時加速專用模型的佈局，包括推出支持即時互動創作的開放世界模型HappyOyster和專注跨模態理解與生成的多模態模型HappyHorse。

應用層方面，去年11月推出面向C端用戶的千問App，集生活、辦公、學習於一體的全能型個人AI助理，並與生態內的各類應用深度打通，包括淘寶天貓、淘寶閃購、飛豬、大麥、高德、支付寶等。此外，還發佈了面向B端用戶的企業級AI原生工作平台悟空，調用AI智能體處理複雜工作流，接入依託阿里生態打造的技能模塊。

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