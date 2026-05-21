長建悉售英配電商UKPN後 系內公司自行討論是否派特別息

長江基建（1038）及電能（006）昨日舉行股東周年大會，長建主席李澤鉅表示，早前長建牽頭財團悉售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）股權後，由於UKPN由數間系內公司持股，套現所得會分配予不同公司，各公司董事會將自行討論並決定是否派發特別股息。

無急切需要出售其他資產

長建聯席董事總經理甄達安表示，長建目前有很強的資產負債表，並無急切需要出售其他資產，而UKPN成功出售，亦來自買家主動洽購，將過去十多年創造的價值釋放，並回饋股東，實現可觀回報。

對於過去一年屢傳長建有意收購英國泰晤士水務，李澤鉅表示，長建的投資準則會看地點之餘，如項目屬於優質、具回報，均會去研究。他續稱，長建不止具有財務實力及廣泛專業知識，來營運英國的水務生意，亦擁有成功往績，在改革後創造價值。他舉例指，長建旗下英國Northumbrian Water在英國水務消費者委員會的全國消費者信任及滿意度排名，連續兩年第一，而泰晤士水務則排名最低。

另外，甄達安在電能股東會上指出，該集團在物色投資機會時，一直評估地緣政治風險，同時以審慎態度尋找。他稱，以現有經營地區而言，預期地緣政治不會對業務構成重大影響。