Whoscall夥警方啟用「反詐介入來電」 藉緊急認證號碼攔截詐騙

信任科技（TrustTech）服務商Gogolook旗下Whoscall宣布，與香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）合作，授權將Whoscall認證商家號碼用於警方緊急聯絡。當警方懷疑有市民面臨詐騙風險時，反詐騙協調中心人員將透過該認證號碼主動致電，對方電話來電顯示即時顯示警徽及「香港警務處反詐騙協調中心」名稱，讓市民一眼識別真正執法人員，在資金轉出前及時攔截。

警方認證來電助迅速釋疑

Whoscall以即時驗證機制，確保只有經核實的反詐騙協調中心專線方可顯示官方身份，相關視覺標誌經嚴格審核，無法被複製或偽冒，從技術層面封堵詐騙集團冒充官方號碼的慣用手法。Gogolook共同創辦人兼行政總裁郭建甫表示，計劃在市民最脆弱時刻，透過清晰且可核實的警方認證來電帶來實質保障，有助迅速釋除用戶疑慮。

HKJunkCall提供數據支援

Whoscall指，是次合作結合警方的執法權威、Whoscall的認證技術，以及電話資料庫HKJunkCall的社群協作力量。Gogolook亦是HKJunkCall的營運機構，該資料庫曾獲警務處「好機構獎」，為Whoscall提供數據支援，使系統可準確顯示認證來電名稱、優先處理重要通訊，並即時標記可疑活動。

港人遇詐騙全年人均損失6800元

除緊急介入機制外，Whoscall應用程式為用戶提供免費日常防護，包括來電顯示、詐騙攔截及短訊惡意連結偵測。

香港警務處反詐騙協調中心指出，高效且具互信基礎的溝通對攔截詐騙至關重要，雙方將持續優化緊急介入流程，推動Whoscall認證商家號碼覆蓋更多政府部門及公共機構。

全球防詐聯盟GASA發布的《2025亞洲詐騙調查報告：香港篇》，香港市民每年平均面臨202宗詐騙威脅，全年損失高達53億港元，人均損失6,798港元。