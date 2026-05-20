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香港商用航空中心5年擴建工程竣工 二期建設投入運作

商業創科
更新時間：17:28 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:28 2026-05-20 HKT

香港商用航空中心宣布，歷時5年的現址擴建工程圓滿竣工。繼首期客運大樓於去年9月率先啟用，全新的二期建設亦投入運作，與現有設施完美配合，標誌着香港再添一座世界級的商務機客運大樓。

首季航班升降量和旅客量增逾一成

該中心表示，是項擴建不僅是香港航空業高增值發展的重要里程碑，更是對國家「十五五」規劃的積極回應與實踐，目標是大幅提升香港在商務出行與高端旅遊的全球競爭力，強化特區的國際聲譽及助力推廣家族辦公室、金融及盛事等新經濟發展，鞏固香港作為國際航空樞紐和國際金融中心的地位。

香港商用航空中心的現址擴建工程圓滿峻工，嘉賓到場慶賀，於新客運大樓具標誌性的天際簷篷下拍照留念。
香港商用航空中心的現址擴建工程圓滿峻工，嘉賓到場慶賀，於新客運大樓具標誌性的天際簷篷下拍照留念。

該中心又指，今年首季的航班升降量和旅客量均較2025年同期增長超過一成，反映並配合香港經濟良好的發展勢頭及作為目的地的吸引力；隨著客運大樓擴建全面完成並啟用，全新及擴大的空間與設施是高端旅遊新趨勢的精準回應，涵蓋寵物旅遊、家庭或團體包機，以及體育及金融盛事包機等多元化需求，跨境直昇機服務亦會逐步優化。

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