OpenAI創始成員Karpathy加盟Anthropic 曾創造「Vibe coding」聞名

OpenAI創始成員、前Tesla人工智能總監Andrej Karpathy周二（19日）正式宣布加入AI初創公司Anthropic，被外界視為Anthropic在AI人才奪戰中的一大勝利。Anthropic表示，Karpathy本周已到職及加入公司的預訓練團隊，負責對Claude進行大規模測試，並隸屬由Nicholas Joseph領導的團隊；而Joseph同樣曾任職於OpenAI，也是Anthropic早期員工之一。

料未來幾年成LLM關鍵塑造期

據外媒報道，Karpathy在社交平台X上親自宣佈了加入Anthropic的消息，認為未來幾年位於大型語言模型（LLM）尖端的發展，將會是特別具有關鍵塑造性的時期。他又指，非常興奮能加入團隊，重新投入研發工作，並對教育仍然懷有深厚熱情，計劃在適當時機重新展開相關工作。

另一方面，Joseph亦在X上表示，「我想不出還有誰比他更適合這份工作——期待我們一起創造奇蹟」。

近期進一步提出「代理工程」

報道提到，Karpathy曾以創始研究科學家身份參與創立OpenAI，之後轉赴Tesla擔任人工智能總監，領導自動駕駛電腦視覺團隊，隨後於2023年重返 OpenAI，並在OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）短暫離職期間公開表示支持，但最終卻在2024年2月再度離職，並創辦以AI為核心的教育公司Eureka Labs。

他在2025年初因創造了「Vibe coding」一詞而聞名，意指一種「完全沉浸於直覺與感覺之中，擁抱指數級效率提升，甚至忘記程式碼本身存在」的開發方式。他近期更進一步提出「代理工程」（Agentic engineering）作為更精確的新術語，以描述AI模型代理自行撰寫程式碼、人類僅負責監督的工作型態。

