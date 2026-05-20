渣打擬2030年前削逾15%後勤 溫拓思：AI時代職位縮減情況加速

人工智能（AI）正加速滲透金融業，渣打集團（2888）昨日宣布新中期目標計劃。該行預估將在2028年實現高於15%的有形股東權益回報（ROTE），且預估到了2030年還會再攀升至約18%。更令市場轟動的是，在推動AI應用之下，渣打將於2030年之前，削減逾15%的企業後台職能崗位，涉及數量近8,000個。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）稱，此次裁員並非傳統意義上的降本增效，而是以金融資本和投資資本替代部分「低價值人力資本」。

料全球近8000職位受波及

不同於過去諸多金融領袖，將AI純粹視為增強而非取代人類的說法，溫拓思直言：「隨着邁向AI時代，職位縮減的情況將會加速。」而據渣打2025年年報披露，去年涉及人力資源以及風險與合規等領域的後台職能部門，總共有全職僱員約逾5.2萬人，遍布印度、中國、波蘭、新加坡及香港。倘若以此推算，大約相等於全球7,800個職位將受波及而「丟飯碗」。

溫拓思補充說，受影響的員工將提前收到「明確的通知」。渣打亦指，透過提升生產力，預料2028年前提高每名員工所創造的收入約20%，集團正加強自動化、先進分析及人工智能應用，以精簡流程及改善決策。

值得注意的是，渣打在向投資者發布的最新策略報告中指出，預估其ROTE在2028年將達到15%以上，比2025年增加至少3個百分點；且預估到了2030年還會再攀升至約18%。

續在港進行策略性投資

渣打銀行國際業務總裁洪丕正表示，集團相隔3年再次在香港舉行集團投資者活動，充分體現香港作為渣打最大業務及盈利貢獻市場的策略重要性，亦反映渣打對香港未來發展的信心與長期投資承諾。

洪丕正又指，將繼續在香港進行策略性投資，包括擴展財富管理中心網絡以及跨境業務，把握區內財富增長、人民幣國際化加速及跨境資金流重塑帶來的機遇。今次選址即將開幕、位於銅鑼灣「港島壹號中心」的第七間財富管理中心與投資者會面，正體現集團強化增長動力的策略部署。

