SpaceX上市 據報高盛成為牽頭承銷商

估值或達1.75萬億美元的「新股王」SpaceX，據報將由高盛擔任牽頭承銷商，招股書最快於周三發布。

高盛及大摩 2010年曾推進Tesla上市

《路透》引述消息人士報道，預計高盛將擔任牽頭承銷商，另外摩根士丹利亦名列主承銷商。2010年Tesla上市時，高盛及摩根士丹利亦曾擔任主承銷商。

消息指高盛將在於SpaceX招股書上排在主承銷商第一位，招股書預計最快可能在本周三發布。

SpaceX招股上市，其他承銷商據報還包括美國銀行、花旗集團及摩根大通。

SpaceX估值高達1.75萬億美元，今次招股集資額約750億美元，將成為史上規模最大的IPO。

SpaceX或「分裂」Tesla散戶持股基礎

SpaceX上市，其中一隻最受影響的企業，是同樣是馬斯克旗下的Tesla。法巴分析師James Picariello估計，散戶持有40%的Tesla股份，SpaceX上市將「分裂」馬斯克支持者的散戶持股基礎，對Tesla股價構成壓力。

Tesla股價由2023年至2025年暴升265%，但受銷量放緩、憂慮馬斯克將重心轉移到SpaceX等因素影響，Tesla股價今年累跌8.8%。Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert更表示，感覺SpaceX是馬斯克心血，未來Tesla或會被邊緣化。