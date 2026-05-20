Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX上市 據報高盛成為牽頭承銷商

商業創科
更新時間：09:47 2026-05-20 HKT
發佈時間：09:47 2026-05-20 HKT

估值或達1.75萬億美元的「新股王」SpaceX，據報將由高盛擔任牽頭承銷商，招股書最快於周三發布。

高盛及大摩 2010年曾推進Tesla上市

《路透》引述消息人士報道，預計高盛將擔任牽頭承銷商，另外摩根士丹利亦名列主承銷商。2010年Tesla上市時，高盛及摩根士丹利亦曾擔任主承銷商。

消息指高盛將在於SpaceX招股書上排在主承銷商第一位，招股書預計最快可能在本周三發布。

SpaceX招股上市，其他承銷商據報還包括美國銀行、花旗集團及摩根大通。

SpaceX估值高達1.75萬億美元，今次招股集資額約750億美元，將成為史上規模最大的IPO。

SpaceX或「分裂」Tesla散戶持股基礎

SpaceX上市，其中一隻最受影響的企業，是同樣是馬斯克旗下的Tesla。法巴分析師James Picariello估計，散戶持有40%的Tesla股份，SpaceX上市將「分裂」馬斯克支持者的散戶持股基礎，對Tesla股價構成壓力。

Tesla股價由2023年至2025年暴升265%，但受銷量放緩、憂慮馬斯克將重心轉移到SpaceX等因素影響，Tesla股價今年累跌8.8%。Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert更表示，感覺SpaceX是馬斯克心血，未來Tesla或會被邊緣化。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
15小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
14小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
2026-05-19 10:00 HKT
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
21小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
13小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
13小時前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王。美聯社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王
足球世界
2小時前
2025日本五一黃金周，成田機場航廈擠滿旅客。 路透社
遊日注意｜出國稅加價變3000日圓 7月1日起實施
即時國際
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
16小時前